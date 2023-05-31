Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожої атаки 31 травня є руйнування транспортного підприємства. Також легке поранення отримала 8-річна дитина.

Крім цього, Лисак повідомив, що ввечері 30 травня російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БПЛА. Зазначається, що постраждалих немає.