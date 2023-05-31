Росіяни вдарили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині: постраждала дитина
Вранці середи, 31 травня, ворог обстріляв транспортне підприємство Межиріцької громади Павлоградського району на Дніпропетровщині
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок ворожої атаки 31 травня є руйнування транспортного підприємства. Також легке поранення отримала 8-річна дитина.
Крім цього, Лисак повідомив, що ввечері 30 травня російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БПЛА. Зазначається, що постраждалих немає.
- 28 травня росіяни гатили важкою артилерією по Нікопольщині. Ввечері з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду.
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