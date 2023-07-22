На Донеччині внаслідок російського обстрілу знеструмлено дві шахти, - Міненерго
Унаслідок обстрілів Донецької області без живлення лишилися дві вугільні шахти. Під землею на певний час були заблоковані працівники
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що через російський обстріл Донеччини знеструмлювалися 18 населених пунктів. Зокрема, без живлення лишилися дві вугільні шахти.
Як повідомляють у Міненергетики, під землею деякий час перебували заблоковані працівники. Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Крім цього, через російські обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано 271 влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, деякі з них не підлягають відновленню.
- 19 липня повідомлялося, що Міненерго веде перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн. Це - засіб запобігання блекаутам
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