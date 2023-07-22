Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що через російський обстріл Донеччини знеструмлювалися 18 населених пунктів. Зокрема, без живлення лишилися дві вугільні шахти.

Як повідомляють у Міненергетики, під землею деякий час перебували заблоковані працівники. Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Крім цього, через російські обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.