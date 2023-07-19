"РФ атакуватиме й наступної зими": Міненерго веде перемовини щодо розширення можливостей імпорту електроенергії
Міненерго веде перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн. Це – засіб запобігання блекаутам
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою", - розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.
За його словами, ремонтна кампанія має додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими.
"Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", - зазначив міністр.
Як Україна готується до атак РФ
За словами Галущенка, в межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури.
Також Україна веде перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн для забезпечення потреб споживачів у найкритичніші періоди.
Варто зазначити, що 21 червня мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну.
- 18 липня стало відомо, що Укренерго разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим Банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги на відновлення енергетичної інфраструктури України.
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