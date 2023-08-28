У Донецькій ОВА сказали, скільки дітей залишаються у прифронтових районах області

Про це в ефірі телемарафону розказав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках, це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту. З серпня 2022 року в області діє обов'язкова евакуація дітей, у березні 2023 року уряд схвалив рішення про примусову евакуацію, працює над цим", - сказав він.

Наразі у прифронтових районах області залишаються 89 дітей.

Також керівник ОВА нагадав, що рішенням уряду від березня цього року на Донеччині було схвалено примусову евакуацію дітей через складну обстановку з безпекою у зв'язку з постійними російськими ударами по населених пунктах цього регіону в прифронтовій зоні. За його словами, для того, щоб батьки погодилися виїхати з дітьми, проводяться дуже складні умовляння.

"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами, якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну і кримінальну відповідальність", - додав Кириленко.