Жителі Авдіївки вимушені їздити в інші міста по пенсії, але евакуюватись не хочуть, - МВА
Люди їдуть з прифронтової Авдіївки Донецької області, щоб отримати пенсію та повернутися до міста - там не працює електрика і не працюють фінустанови
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Вчора буквально в місті чергова евакуація відбулась - три людини поїхало. От коли вони виїжджали, підійшла жінка і сказала, що хоче виїхати з міста. Ми кажемо: "Немає проблем, от, будь ласка, давайте на завтра домовляємося - їдемо". Вона сказала, що їй треба поїхати отримати пенсію і повернутися назад", - сказав він.
Барабаш сказав, що такі ситуації є - люди їдуть, отримують пенсію, бо в місті немає електрики та відповідно не працюють банкомати, фінансові установи, Пенсійний фонд.
Читайте також: "Благ цивілізації нема": начальник МВА розповів, як виживають мешканці Авдіївки
"Люди намагаються виїжджати, отримувати пенсію через банкомати в Мирнограді, Покровську і все-таки хочуть повернутися назад. Ту жінку нам вчора вдалось вмовити, я сподіваюсь, що завтра ми її вивеземо остаточно, не просто за пенсією", - підсумував очільник МВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе