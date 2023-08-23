Жителі Авдіївки вимушені їздити в інші міста по пенсії, але евакуюватись не хочуть, - МВА

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вчора буквально в місті чергова евакуація відбулась - три людини поїхало. От коли вони виїжджали, підійшла жінка і сказала, що хоче виїхати з міста. Ми кажемо: "Немає проблем, от, будь ласка, давайте на завтра домовляємося - їдемо". Вона сказала, що їй треба поїхати отримати пенсію і повернутися назад", - сказав він.

Барабаш сказав, що такі ситуації є - люди їдуть, отримують пенсію, бо в місті немає електрики та відповідно не працюють банкомати, фінансові установи, Пенсійний фонд.

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"Люди намагаються виїжджати, отримувати пенсію через банкомати в Мирнограді, Покровську і все-таки хочуть повернутися назад. Ту жінку нам вчора вдалось вмовити, я сподіваюсь, що завтра ми її вивеземо остаточно, не просто за пенсією", - підсумував очільник МВА.