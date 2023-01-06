Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на фейсбуці.

За наявною інформацією Генштабу, в тимчасово окупованому Донецьку співробітники "військових комісаріатів" розпочали збирати дані про громадян 2006 року, аби поставити їх на військовий облік.

Через велику ефективність роботи ЗСУ у місті Старобільськ, Луганщина, загарбники посилили адміністративний та контррозвідувальний режими.

"Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку", - повідомили в пресслужбі.

У Каховці, що на Херсонщині, росіяни прагнуть заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

Захисники України збили російський Су-25 та гелікоптер Мі-8

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах концентрації окупантів, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Зокрема, упродовж 5 січня українські військові збили літак загарбників Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Також українські ракетні війська й артилерія уразили 2 райони зосередження живої сили й техніки армії РФ.

Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 12 населених пунктів

Упродовж доби 5 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

За добу 5 січня росіяни завдали 17 авіаударів та здійснили 59 обстрілів з РСЗВ

У Генеральному штабі нагадали, що небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Минулої доби окупанти завдали по Україні 17 авіаударів, також загарбники здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Ситуація по напрямках

Зазначається, що основні зусилля ворог зосередив на спробах встановити контроль над Донеччиною: веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Але в Генштабі заявили, що успіху росіяни не мають.

Фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожий вогонь зафіксували у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогнем опинилися Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Нагадаємо, раніше командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Сили оборони України розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі, у разі повторної спроби наступати на Київ. По ворожих військах сплановано вогонь артилерії, а кордон зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля".

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