Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"З міста спочатку виїхало дуже-дуже багато фахівців, зокрема медиків. Це викликало стурбованість військової адміністрації, але потім було потрохи повернення. Станом на зараз, наші три лікарні більш-менш забезпечені лікарями. Звісно, не в тій кількості, яка необхідна, щоб надавати послуги", - сказав він.

Депутат зауважив, що те, що місто перебуває впритул до Бахмута дає додаткове навантаження на медицину.

"Перевалочні пункти, які зроблені у наших містах поруч, перевантажені нашими пораненими. До мене звернувся як до депутата, головний лікар Центральної міської лікарні з проханням. Нам вкрай потрібна ще одна машина швидкої допомоги туди. Я звертаюсь до всіх, хто може допомогти нашій громаді. Ця машина буде використовуватися виключно для медичних цілей. Вона вкрай необхідна - буде врятовано не одне життя. Не тільки поранених військових, а й цивільних громадян", - підсумував Довбня.