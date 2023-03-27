У Дружківку на Донеччині потрібна машина швидкої допомоги, - депутат міськради Довбня
У центральну лікарню Дружківки Донецької області потрібна машина швидкої допомоги для перевезення поранених військових та цивільних
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"З міста спочатку виїхало дуже-дуже багато фахівців, зокрема медиків. Це викликало стурбованість військової адміністрації, але потім було потрохи повернення. Станом на зараз, наші три лікарні більш-менш забезпечені лікарями. Звісно, не в тій кількості, яка необхідна, щоб надавати послуги", - сказав він.
Депутат зауважив, що те, що місто перебуває впритул до Бахмута дає додаткове навантаження на медицину.
"Перевалочні пункти, які зроблені у наших містах поруч, перевантажені нашими пораненими. До мене звернувся як до депутата, головний лікар Центральної міської лікарні з проханням. Нам вкрай потрібна ще одна машина швидкої допомоги туди. Я звертаюсь до всіх, хто може допомогти нашій громаді. Ця машина буде використовуватися виключно для медичних цілей. Вона вкрай необхідна - буде врятовано не одне життя. Не тільки поранених військових, а й цивільних громадян", - підсумував Довбня.
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