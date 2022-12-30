У ДТЕК обіцяють, що Київ сьогодні повернеться до стабілізаційних відключень світла
Сьогодні, 30 грудня, у ДТЕК обіцяють повернути столицю до стабілізаційних відключень електроенергії
Про це інформує в телеграмі пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті", - пише відомство.
Повідомляється, що дотримуватись графіків буде можливо у разі відсутності нових атак російських окупантів.
Ситуацію в Києві стабілізували завдяки злагодженим зусиллями українських енергетиків та виконаним технічним роботам.
Графіки стабілізаційних відключень.
Раніше 30 грудня в КМДА повідомляла, що столиця України не може повернутись до планових вимкнень світла, адже в енергосистемі країни ще спостерігається значний дефіцит, а Київ є частиною цієї системи.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав одним із головних завдань влади забезпечення українців електроенергією на Новий рік.
- Крім того, у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники, проте уламками баражуючих боєприпасів пошкоджено вікна будинку й нежитлову будівлю у Голосіївському районі.
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