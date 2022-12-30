У ДТЕК обіцяють, що Київ сьогодні повернеться до стабілізаційних відключень світла

Про це інформує в телеграмі пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті", - пише відомство.

Повідомляється, що дотримуватись графіків буде можливо у разі відсутності нових атак російських окупантів.

Ситуацію в Києві стабілізували завдяки злагодженим зусиллями українських енергетиків та виконаним технічним роботам.

Графіки стабілізаційних відключень.

Раніше 30 грудня в КМДА повідомляла, що столиця України не може повернутись до планових вимкнень світла, адже в енергосистемі країни ще спостерігається значний дефіцит, а Київ є частиною цієї системи.