У Зеленського забезпечення українців світлом на Новий рік назвали одним із головних завдань влади
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав одним із головних завдань влади забезпечення українців електроенергією на Новий рік
Про це він сказав під час телемарафону 30 грудня.
"Міжнародна спільнота дуже допомагає нашій країні. Це військова допомога, допомога бюджету України і допомога у відновленні нашої країни... Цього року вже відновлено 15 тисяч інфраструктурних об'єктів різного класу: це і мостові переходи, і житло, і школи, і садочки, і медичні заклади", - розповів Тимошенко і зазначив, що Україна також удосталь отримує енергетичного обладнання, яке налаштовує "під себе".
Заступник керівника ОП підкреслив, що нині забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.
"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", - сказав він.
- Росія випустила 70 ракет по Україні під час масованої атаки 29 грудня, 58 з них - знищено.
- Очільник Міненерго Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.
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