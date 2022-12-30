Про це він сказав під час телемарафону 30 грудня.

"Міжнародна спільнота дуже допомагає нашій країні. Це військова допомога, допомога бюджету України і допомога у відновленні нашої країни... Цього року вже відновлено 15 тисяч інфраструктурних об'єктів різного класу: це і мостові переходи, і житло, і школи, і садочки, і медичні заклади", - розповів Тимошенко і зазначив, що Україна також удосталь отримує енергетичного обладнання, яке налаштовує "під себе".

Заступник керівника ОП підкреслив, що нині забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.

"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", - сказав він.

Росія випустила 70 ракет по Україні під час масованої атаки 29 грудня, 58 з них - знищено.

Очільник Міненерго Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.

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