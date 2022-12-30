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Київ поки не може повернутись до графіків планових вимкнень електроенергії: у КМВА пояснили, чому

30 грудня, 2022 п'ятниця
12:35
Суспільство відключення електроенергії в Києві

Столиця України не може повернутись до планових вимкнень світла, адже в енергосистемі країни ще спостерігається значний дефіцит, а Київ є частиною цієї системи

Про це в ефірі телемарафону 30 грудня сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри, і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених або аварійних відключень, повертатися до планових поки що зарано", - зазначив він.

Водночас, за словами речника КМВА, тепло- та водопостачання в місті працює в штатному режимі.

Також Шаманов підкреслив: коли дають світло, не потрібно вмикати одразу всі електроприбори, щоби не перевантажувати енергосистему. Варто зачекати хоча би 15-20 хвилин, а краще пів години.

Окрім того, речник КМВА нагадав, що комендантську годину на Новий рік скасовувати не будуть, а метро працюватиме до 22:00.

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