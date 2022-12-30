Київ поки не може повернутись до графіків планових вимкнень електроенергії: у КМВА пояснили, чому
Столиця України не може повернутись до планових вимкнень світла, адже в енергосистемі країни ще спостерігається значний дефіцит, а Київ є частиною цієї системи
Про це в ефірі телемарафону 30 грудня сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
"Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри, і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених або аварійних відключень, повертатися до планових поки що зарано", - зазначив він.
Водночас, за словами речника КМВА, тепло- та водопостачання в місті працює в штатному режимі.
Також Шаманов підкреслив: коли дають світло, не потрібно вмикати одразу всі електроприбори, щоби не перевантажувати енергосистему. Варто зачекати хоча би 15-20 хвилин, а краще пів години.
Окрім того, речник КМВА нагадав, що комендантську годину на Новий рік скасовувати не будуть, а метро працюватиме до 22:00.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав одним із головних завдань влади забезпечення українців електроенергією на Новий рік.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе