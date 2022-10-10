У Джанкої повідомили про вибухи. Офіційної інформації поки немає
10 жовтня у Джанкої в окупованому Криму пролунав вибух
Про це повідомляють місцеві кримські пабліки.
Одне з перших повідомлень про вибух з'явилось у мережі біля 17:28. Жителі міста стверджували, що звук був досить гучний.
Зазначають, що вибух стався в районі військової частини. Офіційних заяв щодо ситуації наразі не було ні зі сторони окупантів, ні з української сторони.
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