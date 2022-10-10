Про це повідомляють місцеві кримські пабліки.

Одне з перших повідомлень про вибух з'явилось у мережі біля 17:28. Жителі міста стверджували, що звук був досить гучний.

Зазначають, що вибух стався в районі військової частини. Офіційних заяв щодо ситуації наразі не було ні зі сторони окупантів, ні з української сторони.

У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське 31 серпня з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

30 вересня у тимчасово окупованому Криму теж було чути гучні вибухи.

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