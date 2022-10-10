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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Джанкої повідомили про вибухи. Офіційної інформації поки немає

У Джанкої повідомили про вибухи. Офіційної інформації поки немає

10 жовтня, 2022 понедiлок
19:30
війна з Росією вибух в Джанкої

10 жовтня у Джанкої в окупованому Криму пролунав вибух

Про це повідомляють місцеві кримські пабліки.

Одне з перших повідомлень про вибух з'явилось у мережі біля 17:28. Жителі міста стверджували, що звук був досить гучний.

Зазначають, що вибух стався в районі військової частини. Офіційних заяв щодо ситуації наразі не було ні зі сторони окупантів, ні з української сторони.

  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське 31 серпня з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

  • У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

  • 30 вересня у тимчасово окупованому Криму теж було чути гучні вибухи.

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