Про це повідомляє Reuters.

Політичне втручання, яке, за словами Європейської комісії, полегшить життя споживачам і заощадить їм гроші, відбулося після того, як компанії не змогли досягти спільного рішення.

Брюссель наполягав на створенні єдиного порту для зарядки мобільних пристроїв більше десяти років. У своїх пропозиціях він керувався скаргами користувачів iPhone і Android щодо необхідності переходу на різні зарядні пристрої для своїх гаджетів.

В ході обговорення компанії скаржились, що ця пропозиція зашкодить інноваціям і створить гору відходів електроніки.

Тепер компанія Apple повинна змінити роз'єм на iPhone, що продаються в Європі. Незважаючи на це, її акції зросли на 0,9% на ранкових торгах у Нью-Йорку. За словами аналітиків, цей крок може стати стимулом продажів Apple у 2024 році, заохочуючи більше європейців купувати новітні гаджети замість гаджетів без USB-C. Це може переконати споживачів швидше перейти на новий телефон, сказав аналітик CFRA Research Анджело Зіно.

Apple вже працює над iPhone з портом зарядки USB-C, який може дебютувати наступного року, повідомляє Bloomberg минулого місяця.

Якщо ЄС заборонить продаж старих моделей, це ризикує засмутити багатьох споживачів, і уряд змусить споживачів витрачати більше грошей, сказав Джитеш Убрані, менеджер з досліджень дослідницької фірми IDC.

Інша думка у глави промисловості ЄС Тьєррі Бретон. Він заявив, що ця угода заощадить близько 250 мільйонів євро (267 мільйонів доларів) для споживачів.

"Це також дозволить з’явитися та розвиватися новим технологіям, таким як бездротова зарядка, не дозволяючи інноваціям стати джерелом фрагментації ринку та незручностей для споживачів", – сказав він.

Ноутбуки теж повинні підпорядкуватись новому законодавству протягом 40 місяців з моменту набрання ним чинності.

А у майбутньому виконавча влада ЄС матиме повноваження гармонізувати також системи бездротової зарядки.

Те, що угода також стосується електронних книжок, навушників та інших технологій, означає, що вона також вплине на Samsung, Huawei та інших виробників пристроїв, зазначають аналітики.

"Ми пишаємося тим, що ноутбуки, електронні читалки, навушники, клавіатури, комп'ютерні миші та портативні навігаційні пристрої також включені", - сказав депутат Алекс Агіус Саліба, який керував дебатами в Європейському парламенті.

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