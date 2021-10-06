У ЄС підтвердили підтримку європейських перспектив країн Західних Балкан

Про йдеться в декларації, опублікованій за підсумками спільного саміту держав, передає ZN.ua.

Лідери 27 країн-членів ЄС та шести держав і територій регіону в середу провели саміт в Словенії.



У саміті взяли участь лідери країн регіону, які мають офіційний статус кандидатів в ЄС: Албанії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії. Також були присутні лідери потенційних кандидатів на вступ: Боснії і Герцеговини та частково визнаного Косова.



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"ЄС підтверджує беззастережну підтримку європейській перспективі для Західних Балкан і вітає відданість західних балканських партнерів європейську перспективу, яка відповідає нашим спільним стратегічним інтересам і є нашим спільним стратегічним вибором", - йдеться в декларації.



В ЄС підтвердили прихильність принципу розширення союзу.

В Євросоюзі додали, що будуть учасниками політичних, економічних і соціальних перетворень на Балканах.

Країни ЄС сподіваються зміцнити співпрацю в боротьбі з дезінформацією та гібридними загрозами.

"ЄС і Західні Балкани будуть зміцнювати співробітництво в галузі підвищення стійкості, підвищення нашої колективної кібербезпеки та кібердипломатії, а також підвищення впливу наших стратегічних комунікацій", - написано в заяві.