"Домоглися певних результатів": Меркель заявила, що 6 країн Західних Балкан мають пройти довгий шлях до ЄС

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем, передає Reuters.



Вона заявила, що вступ країн Західних Балкан відповідає інтересам усього союзу.



"Ми домоглися певних результатів, попри те, що Сербії та країнам всього регіону ще належить пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Євросоюзу", - сказала Меркель.



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Країни перебувають на різних етапах інтеграції з ЄС. Чорногорія і Сербія є найбільш просунутими. Албанія і Північна Македонія очікують початку переговорів про приєднання, а Боснія і Герцеговина та Косово є країнами-кандидатами.



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