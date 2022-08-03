Про це інформує Bild з посиланням на слова єврокомісарки із внутрішніх справ Ілви Йоганссон.

Зазначається, що кількість українців, які прибувають до ЄС, наразі приблизно така ж, як і тих, хто в'їжджає в Україну з країн Євросоюзу.

За даними Єврокомісії, щоденно з ЄС до України виїжджають від 35 000 до 40 000 людей.

Крім того, єврокомісарка підкреслила, що це не кількість громадян України, які повертаються додому. Частина мандрівників є жителями прикордонних регіонів.

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