У ЄС стабілізувалась кількість українських біженців, - єврокомісарка
За інформацією Єврокомісії, кількість українських біженців на території Євросоюзу наразі зберігається на сталому рівні
Про це інформує Bild з посиланням на слова єврокомісарки із внутрішніх справ Ілви Йоганссон.
Зазначається, що кількість українців, які прибувають до ЄС, наразі приблизно така ж, як і тих, хто в'їжджає в Україну з країн Євросоюзу.
За даними Єврокомісії, щоденно з ЄС до України виїжджають від 35 000 до 40 000 людей.
Крім того, єврокомісарка підкреслила, що це не кількість громадян України, які повертаються додому. Частина мандрівників є жителями прикордонних регіонів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе