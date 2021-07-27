У ЄС вакцинували 70% дорослого населення, - Єврокомісія
У Єврокомісії відзвітували про виконання плану вакцинації хоча б однією вакциною 70 % дорослого населення Союзу
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
"Нашою метою було захистити 70% дорослих в Європейському Союзі принаймні однією вакцинацією в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети. І 57% дорослих вже мають повний захист подвійної вакцинації", - йдеться в повідомленні.
Яе зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, в ЄС дуже серйозно ставляться до Дельта-штаму коронавірусу.
"Я закликаю всіх - хто має можливість - зробити щеплення. Для власного здоров’я та для захисту інших", - сказала фон дер Ляйєн.
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