У ЄС запевнили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу Україні

Про це у Брюсселі на брифінгу для преси сказали представник Єврокомісії Ерік Мамер та речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не думаю, що щось може будь-яким чином вплинути на підтримку України Європейським Союзом - у цьому немає навіть тіні сумніву… Президентка Єврокомісії у Бордо в суботу повторила ще раз: ми будемо стояти поряд із народом України так довго, як це буде необхідно у цьому конфлікті з Росією. Чи будуть міністри завтра обговорювати питання щодо ймовірного зв’язку подій в Україні та в Ізраїлі, у секторі Гази – це інше питання", - зазначив Мамер.

За його словами, ЄС може реагувати на кризові ситуації та конфлікти одразу за кількома напрямками. Своєю чергою речник ЄС Пітер Стано нагадав, що під час кожної зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють ситуацію в Україні. Він зазначив, що завтра відбудеться неформальна зустріч очільників МЗС, на якій вони обговорять ситуацію, що склалася в Ізраїлі та шляхи реагування з боку Європейського Союзу.

Стано наголошує, що попри те, що Росія може намагатися використати ситуацію в Ізраїлі аби посилити свої військові дії в Україні, ЄС не втрачатиме пильність щодо війни у нашій державі.

"Я очікую, що міністри обговорять всі аспекти та весь контекст того, що ми бачили у світлі цієї конфронтації між Ізраїлем та ХАМАС. Безумовно, незалежно від цього, Росія намагається скористатися або зловживати будь-якими подіями на міжнародній арені, щоб підживлювати нестабільність, посилити власну кампанію проти України. Але це не означає, що ЄС матиме інший фокус уваги, не пов’язаний з Україною", - пояснив він.