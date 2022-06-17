У Єврокомісії назвали обставини, за яких Молдова та Україна можуть почати перемовини про вступ до ЄС

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати про те, чи дотримано всі критерії для того, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ.", - зазначив Варгеї.

Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.