У Єврокомісії назвали обставини, за яких Молдова та Україна можуть почати перемовини про вступ до ЄС
Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають умови та після оцінки дотримання критеріїв
Про це повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати про те, чи дотримано всі критерії для того, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ.", - зазначив Варгеї.
- Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
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