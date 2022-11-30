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У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС

30 листопада, 2022 середа
16:18
Світ ЄС

Європарламент запідозрив угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначають, що 30 листопада на засіданні комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році. За проголосувало 35 людей, проти - 20. Голосування щодо цієї поправки повинно було відбутися орієнтовно в січні.

Утім позитивне голосування в ключовому комітеті із закордонних справ не гарантує, що таке рішення підтримає весь Європарламент. 

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС", - ідеться в тексті поправки.

Також у поправці зазначено, що Європарламент закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо поведінки та політики, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Зазначають, що розслідування треба провести, щоби виявити, чи є його політика та поведінка  порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС.

Ініціаторами поправки виступили четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.

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