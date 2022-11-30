У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС
Європарламент запідозрив угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначають, що 30 листопада на засіданні комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році. За проголосувало 35 людей, проти - 20. Голосування щодо цієї поправки повинно було відбутися орієнтовно в січні.
Утім позитивне голосування в ключовому комітеті із закордонних справ не гарантує, що таке рішення підтримає весь Європарламент.
"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС", - ідеться в тексті поправки.
Також у поправці зазначено, що Європарламент закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо поведінки та політики, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Зазначають, що розслідування треба провести, щоби виявити, чи є його політика та поведінка порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС.
Ініціаторами поправки виступили четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.
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