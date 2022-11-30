У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначають, що 30 листопада на засіданні комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році. За проголосувало 35 людей, проти - 20. Голосування щодо цієї поправки повинно було відбутися орієнтовно в січні.

Утім позитивне голосування в ключовому комітеті із закордонних справ не гарантує, що таке рішення підтримає весь Європарламент.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС", - ідеться в тексті поправки.

Також у поправці зазначено, що Європарламент закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо поведінки та політики, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Зазначають, що розслідування треба провести, щоби виявити, чи є його політика та поведінка порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС.

Ініціаторами поправки виступили четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.

29 листопада стало відомо, що Угорщина продовжуватиме блокувати участь України в офіційних засіданнях Комітету Україна - НАТО, поки не буде вирішене питання прав угорської меншини на Закарпатті.

30 листопада повідомили, що Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права.