У "Європейській Солідарності" радять "глашатаям розколу" чесно досліджувати причинно-наслідкові зв’язки російського вторгнення і не порушувати принцип єдності
Як пише у Facebook народний депутат Ростислав Павленко, корені повномасштабного вторгнення рашистів слід шукати не у "2015-16", коли якраз вторгнення вдалося купірувати і звільнити дві третини раніше окупованих територій Донбасу, а у 2019-2022 роках
"І особливо з листопада 2021, коли західні партнери били в набат щодо рашистського вторгнення, а горе-радники наввипередки генерували меседжі про "нагнітання паніки" та "інформаційні операції" на шкоду "великому будівництву", – зауважує Павленко.
"Ми в "Європейській Солідарності" як не велися, так і не збираємось вестися на примітивні провокації і розпочинати внутрішньо українське з’ясування стосунків – до дня Української Перемоги", – також зазначає народний депутат.
"Сподіваємось, що серія неспровокованих і підлих атак владних речників у наш бік – це перевищення повноважень з боку бажаючих вислужитись некорисних прислужників, а не височайше погоджена політика нападок на опозицію, в порушення єдності і всупереч тому, що для всіх українців зараз ворог має бути один: путінська росія", – наголошує Павленко.
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