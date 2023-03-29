Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

"Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", - заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона зазначила, що мала особисту зустріч із головою Міненерго Германом Галущенком. Сторони обговорили, як іще ЄС може допомогти Україні.

Сімсон поінформувала про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, "навіть якщо Росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею".