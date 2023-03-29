У Європі дозволили Україні збільшити можливості імпорту електроенергії до 850 МВт
Європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про збільшення можливостей імпорту електроенергії в Україну з 700 МВт до 850 МВт
Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
"Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", - заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Вона зазначила, що мала особисту зустріч із головою Міненерго Германом Галущенком. Сторони обговорили, як іще ЄС може допомогти Україні.
Сімсон поінформувала про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, "навіть якщо Росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею".
- 16 лютого в Укренерго повідомили про збільшення можливостей імпорту до 700 МВт у будь-який час доби. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт уночі та 600 МВт в інші години доби.
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