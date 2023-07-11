Про це інформує Euronews.

Минулого четверга було зафіксовано середньодобовий глобальний пік 17,08°C.

"У світі був найспекотніший тиждень за всю історію спостережень, за попередніми даними", - йдеться в заяві ВМО.

Повідомляється, що ця хвиля екстремальних температур, спричинена надходженням гарячого сухого повітря з півдня, настала у той час, коли більшість Європи вже зазнала хвилі спеки.

У Франції, Іспанії, Італії, Польщі та Німеччині спостерігається зростання температури повітря через інтенсивний та тривалий період спеки. У неділю у Ліоні, на південному сході Франції, було зафіксовано максимальну температуру 37-38°C. Експерти Meteo France вважають, що хоча ця хвиля спеки не є винятковою для літа, її тривалість у декілька днів вимагає особливої уваги.

У Німеччині зафіксовано температуру 38°C, а у Польщі температура досягла 30°C. Лікарі радять утримуватися від виходу на вулицю під час пікової сонячної активності та пити багато рідини. Спека також посилилася в Італії, а в Іспанії та Португалії очікується температура понад 40°C найближчими днями.

Минулого літа в Європі було зареєстровано понад 61 тис. смертей, пов’язаних зі спекою. Італія, Греція, Іспанія та Португалія були країнами, які найбільше постраждали.