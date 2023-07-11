У Європі перший тиждень липня став найспекотнішим за всю історію спостережень
За даними Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), перший тиждень липня став найспекотнішим за всю історію спостережень
Про це інформує Euronews.
Минулого четверга було зафіксовано середньодобовий глобальний пік 17,08°C.
"У світі був найспекотніший тиждень за всю історію спостережень, за попередніми даними", - йдеться в заяві ВМО.
Повідомляється, що ця хвиля екстремальних температур, спричинена надходженням гарячого сухого повітря з півдня, настала у той час, коли більшість Європи вже зазнала хвилі спеки.
У Франції, Іспанії, Італії, Польщі та Німеччині спостерігається зростання температури повітря через інтенсивний та тривалий період спеки. У неділю у Ліоні, на південному сході Франції, було зафіксовано максимальну температуру 37-38°C. Експерти Meteo France вважають, що хоча ця хвиля спеки не є винятковою для літа, її тривалість у декілька днів вимагає особливої уваги.
У Німеччині зафіксовано температуру 38°C, а у Польщі температура досягла 30°C. Лікарі радять утримуватися від виходу на вулицю під час пікової сонячної активності та пити багато рідини. Спека також посилилася в Італії, а в Іспанії та Португалії очікується температура понад 40°C найближчими днями.
Минулого літа в Європі було зареєстровано понад 61 тис. смертей, пов’язаних зі спекою. Італія, Греція, Іспанія та Португалія були країнами, які найбільше постраждали.
- 10 липня у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини.
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