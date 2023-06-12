У Європі розпочалися найбільші в історії НАТО повітряні навчання
З понеділка, 12 червня, у Німеччині стартували масштабні навчання країн-членів НАТО з розгортання військово-повітряних сил Air Defender 23
Про це інформують на сайті бундесверу.
"Навчання Air Defender 23 є найбільшими навчаннями військово-повітряних сил з моменту заснування НАТО", – йдеться в заяві. Адже лише США скерують до Німеччини 100 бойових машин.
Повідомляється, що ці повітряні тренування в рамках Північноатлантичного альянсу триватимуть з 12 до 23 червня.
Приблизно 10 тисяч учасників із 25 країн візьмуть участь у повітряних операціях в європейському просторі.
"Мета навчань – відпрацювання повітряних маневрів з участю ВПС союзників. Основну увагу приділятимуть оптимізації й розширенню співпраці країн-учасників. Сценарій навчань змодельовано на основі сценарію надання допомоги відповідно до статті 5 статуту НАТО", – пишуть в повідомленні.
Використовуватимуть 250 літаках із країн Альянсу під керівництвом ВПС Німеччини.
Завдання виконуватимуть частково над Чехією й Нідерландами, а також над північною Німеччиною й Північним морем, на сході й на півдні ФРН.
- 27 травня повідомлялося, що перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams.
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