У Європі розпочалися найбільші в історії НАТО повітряні навчання

Про це інформують на сайті бундесверу.

"Навчання Air Defender 23 є найбільшими навчаннями військово-повітряних сил з моменту заснування НАТО", – йдеться в заяві. Адже лише США скерують до Німеччини 100 бойових машин.

Повідомляється, що ці повітряні тренування в рамках Північноатлантичного альянсу триватимуть з 12 до 23 червня.

Приблизно 10 тисяч учасників із 25 країн візьмуть участь у повітряних операціях в європейському просторі.

"Мета навчань – відпрацювання повітряних маневрів з участю ВПС союзників. Основну увагу приділятимуть оптимізації й розширенню співпраці країн-учасників. Сценарій навчань змодельовано на основі сценарію надання допомоги відповідно до статті 5 статуту НАТО", – пишуть в повідомленні.

Використовуватимуть 250 літаках із країн Альянсу під керівництвом ВПС Німеччини.

Завдання виконуватимуть частково над Чехією й Нідерландами, а також над північною Німеччиною й Північним морем, на сході й на півдні ФРН.