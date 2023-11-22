У Ferrexpo розглядають можливість відновлення морської логістики 

Про це заявив голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні у великому інтервʼю НВ Бізнес.

"Ferrexpo продовжує зберігати свої офіси в усій Азії і залишається близькою до своїх клієнтів, зокрема, в Китаї та Японії. Нас надихає створення Чорноморського торгового коридору, і ми уважно стежимо за розвитком подій", - повідомив топ-менеджер компанії. Він зазначив, що ситуація з екіпажем, суднами та страхуванням стає більш стабільною.

Морська логістика є важливою для експорту на азійські ринки, оскільки до повномасштабної війни Чорним морем туди прямували 50% продукції Ferrexpo.

Керівник також повідомив, що Ferrexpo підсилює ланцюжок постачань продукції своїм європейським споживачам. Компанія Ferrexpo орендувала склади поряд зі своїми основними споживачами й накопичує там запаси окатків.

Такі заходи необхідні для того, щоб не переривати постачання у разі виникнення форс-мажорних обставин.

У 2022 році на потужностях Ferrexpo було виготовлено 6,1 млн тонн залізорудних окатків. Компанія стала одним із найбільших експортерів. Компанія Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд гривень податків до бюджетів України різних рівнів та інвестувала понад $161 млн в українські активи.

Ferrexpo долучилась до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. З моменту повномасштабного вторгнення компанія разом зі своїм благодійним фондом спрямувала понад 800 млн грн громадам у 12 областях України, які постраждали від агресії Росії.

Ferrexpo долучилась до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. З моменту повномасштабного вторгнення компанія разом зі своїм благодійним фондом спрямувала понад 800 млн грн громадам у 12 областях України, які постраждали від агресії Росії.

"Наші клієнти стежать за ситуацією в Україні. Якщо через обстріли у нас зупиниться виробництво і ми не зможемо оперативно поставити продукт, то вони підуть до інших постачальників. Ми показуємо, що ми є надійним постачальником", - підкреслив Вольфрам Куоні.