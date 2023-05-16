У фінансуванні ОПЗЖ знайшли ознаки кримінального правопорушення

Про це повідомили 16 травня, у вівторок, на сайт агентства.

"Так, на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн. Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили. Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з огляду на це, НАЗК направило обґрунтований висновок до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

Довідка

Як повідомлялося, 15 вересня 2022 року, Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і таким чином остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах деструктивної діяльності партії, зібраних у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики РФ, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

Як повідомлялося, вітчизняне законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом. Уже три роки в Україні призупинено обов’язок партій подавати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру та рік, як НАЗК не має можливості їх перевіряти. Проте у квітні НАЗК відновило застосування механізму державного контролю за фінансами політичних партій. Це один з інструментів, який використовувався під час комплексної перевірки, що поки призупинені через воєнний стан.