У Фінляндії призупинили розгляд клопотань про притулок росіян, які втекли від мобілізації

Про це повідомили в Helsingin Sanomat з посиланням на заяву регіонального менеджера підрозділу з питань надання притулку Імміграційної служби Фінляндії Юха Сіміля.

"Ми ще не змогли прийняти рішення щодо груп заявників, яких може торкнутися цей крок і його наслідки", - сказав Сіміля.

У відомстві пояснили, що причиною відмови росіянам є відсутність інформації про державні політичні й соціальні умови, ситуацію з правами людини та безпеку чи доступність медичної допомоги.

Війна в Україні, розпочата Росією, і рух, що з нею пов'язаний, суттєво змінили знання про країну в Росії.

"Коли ми говоримо про будь-яку країну і початок війни, будь то Росія, Афганістан чи Ірак, важливо мати якомога більше актуальної інформації про країну, щоб приймати рішення. Необхідно з'ясувати, кого зачіпає кампанія, що означає йти на фронт і які наслідки матиме відмова від військової служби. Чи призведе це до покарань, ув'язнення чи чогось іншого" – пояснив Сіміль.

Рішення призупинені ще й тому, що Імміграційна служба хоче забезпечити, відповідно до закону, щоб ніхто не був повернутий туди, де їм загрожує смертна кара, тортури, переслідування або інше нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження.

"Ми повинні запитати, чи є підставою для отримання притулку ухилення від призову в країні, яка діє ганебно", - сказав президент Саулі Нііністьо.

У Міграційній службі розраховують завершити процес оновлення даних по Росії протягом кількох тижнів. Після цього ухвалення рішень за заявками росіян може бути відновлено.

29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які тікали від мобілізації, більше не мають права "автоматично залишатися в країні". Служба імміграції та натуралізації Нідерландів, яка розглядає справи щодо надання притулку громадянам інших країн, тепер має право відхиляти заяви росіян на надання притулку.

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