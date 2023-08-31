У Фінляндії з вересня спрощують процедуру аборту

Про це повідомляє Yle.

"З 1 вересня доступ до послуг з переривання вагітності у Фінляндії стане легшим, оскільки набуває чинності довгоочікувана законодавча реформа", - йдеться у повідомленні.

Міністерства соціальної політики та охорони здоров'я наголошує на необхідності цих змін для забезпечення права вагітної жінки на самовизначення. Зазначається, що після набуття чинності змін до закону Фінляндія стане однією з найбільш ліберальних щодо абортів європейських країн.

Згідно зі змінами, до 12 тижня вагітності аборт буде можливий за бажанням самої вагітної. Раніше жінці було необхідно обґрунтувати, чому вона хоче перервати вагітність. Найчастіше вживаною причиною були "соціальні причини".

"Багато хто вважав це принизливим і зневажливим. Багато людей, які робили аборт, вважали, що вимога виправдання є порушенням їхнього права на тілесну автономію", - сказала консультант із сексуального здоров’я Сарі Халінен.

Відтепер для переривання вагітності буде достатньо висновку одного лікаря. Раніше для процедури були потрібні два висновки лікарів.

Як зазначається, усуваючи вимогу щодо висновку другого лікаря, роль призначеного фахівця буде зосереджена на проведенні медичного огляду та підтвердженні таких факторів, як тривалість вагітності, без оцінки причин, за яких жінка бажає зробити аборт.

З огляду на те, що більшість абортів тепер викликані медикаментами, спрощений процес аборту більше не потребуватиме проведення процедури в лікарні. Вагітні жінки зможуть звертатися до найближчого медичного закладу, якщо персонал має відповідний досвід.

Крім того, очікується, що зміни пришвидшать процес переривання вагітності приблизно на один тиждень.

"Швидший доступ до лікування та відсутність необхідності пояснювати свою ситуацію кільком особам, безумовно, зменшить психосоціальний тягар для багатьох", – зазначила гінеколог і акушер Джаніна Кайсласуо.

Реформований закон також запровадить положення про психосоціальну підтримку як для жінки, яка розглядає або вимагає зробити аборт, так і для її партнера.

Експерти вважають, що реформа законодавства скерує Фінляндію до більш ліберального напрямку в цьому питанні та допоможе зменшити стигматизацію щодо абортів.

Згідно з даними Державного департаменту охорони здоров'я, у Фінляндії щорічно проводиться близько 7 000 абортів, причому 95% із них здійснюються протягом перших 12 тижнів вагітності. Майже 99% абортів проводять медикаментозним способом.

До цього у Фінляндії діяло жорстке законодавство щодо абортів, ухвалене ще в 1970-х роках, яке вимагало схвалення двох лікарів для переривання вагітності. Проте у жовтні минулого року парламент Фінляндії проголосував за оновлення законодавства щодо абортів, що полегшило доступ до процедури.