У Франції депутати закликають розслідувати ймовірне фінансування партії Марін Ле Пен Росією

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що члени Національної асамблеї Франції закликали президента нижньої палати парламенту країни створити слідчий комітет, який займеться розслідуванням ймовірного таємного фінансування Росією партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Депутати з партії президента Франції Емманюеля Макрона "Вперед!" також відзначили, що партія проросійської депутатки Марін Ле Пен "Національне об'єднання" досі виплачує кредит, який їй був наданий російськими банками.

"Ці факти чітко вказують на бажання Росії впливати на французькі публічні дебати ... вони вимагають створення слідчого комітету, щоб встановити, чи отримували французькі політичні партії - і які саме - вигоду від російського фінансування", - написали депутати.

Крім того, у своєму листі до президента нижньої палати парламенту депутати заявили, що їх заклик, є наслідком недавнього розсекречення розвідкою США того факту, що Росія заплатила сотні мільйонів євро іноземним політичним партіям, аби впливати на вибори в їх країнах.

14 вересня у CNN повідомили, що з 2014 року Росія витратила щонайменше $300 млн на підкуп політиків у всьому світі. Завданням цього фінансування, вважає джерело CNN, було "отримати підтримку конкретних політичних партій для підриву демократій у всіх цих країнах".

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