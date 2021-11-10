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У Франції для літніх людей без третьої дози вакцини не діятиме "зелений" COVID-сертифікат

10 листопада, 2021 середа
10:18
Світ Емманюель Макрон

У Франції від 15 грудня паспорти вакцинації не діятимуть для людей віком від 65 років без додаткового щеплення

Про це повідомляє Politico, посилаючись на президента Франції Еммануеля Макрона.

Він наголосив, що п'ята хвиля коронавірусу вже почалася й закликав людей похилого віку повторно зробити щеплення, інакше паспорти вакцинації не будуть дійсними.

У Франції люди літнього віку - це єдина група, що може отримати додаткове щеплення. За словами Еммануеля Макрона, такі щеплення почнуть робити вже на початку грудня 2021 року.

"Якщо ви були вакциновані більше, ніж пів року тому, закликаю вас записатися на прийом зараз", - сказав президент Франції.

У вересні Франція почала ревакцинацію людей віком від 65 років. Додаткову дозу щеплення вже зробили 3,3 млн людей із 7,7 млн, які мали на це право.

Наразі паспорт вакцинації необхідний для відвідування ресторанів, кафе, тренажерних залів, кінотеатрів і театрів, масових заходів.
 

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