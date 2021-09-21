У Франції назвали справжню причину заміни Мессі, через яку він посварився з тренером ПСЖ
Причиною заміни аргентинського футболіста ПСЖ Ліонеля Мессі у грі чемпіонату Франції проти "Ліона" стала травма
Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією видання, головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно замінив форварда на 76-й хвилині через те, що аргентинець отримав забій лівого коліна.
Наступного дня на ранкове тренування після матчу Мессі прибув накульгуючи. Цілий день він провів в кімнаті для відновлення і з командою не працював.
Після заміни у матчі з "Ліоном", який завершився перемогою ПСЖ 2:1, Мессі виглядав невдоволеним та не потиснув Почеттіно руку. ЗМІ припустили, що у нападника виник конфлікт з тренером.
- Нагадаємо, 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе