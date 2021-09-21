У Франції назвали справжню причину заміни Мессі, через яку він посварився з тренером ПСЖ

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно замінив форварда на 76-й хвилині через те, що аргентинець отримав забій лівого коліна.

Наступного дня на ранкове тренування після матчу Мессі прибув накульгуючи. Цілий день він провів в кімнаті для відновлення і з командою не працював.

Після заміни у матчі з "Ліоном", який завершився перемогою ПСЖ 2:1, Мессі виглядав невдоволеним та не потиснув Почеттіно руку. ЗМІ припустили, що у нападника виник конфлікт з тренером.