У Франції протести проти "ковідних паспортів" стають все більш політичними, - Шкіль

Таку думку Шкіль висловив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV



"Наявність паспортів вакцинації у Франції вимагають тільки для міжміського транспорту. Що стосується муніципального транспорту, то поки що, все без змін - люди можуть пересуватись вільно. Щоправда, Конституційна Палата у Франції затвердила закон про санітарні перепустки. Звичайно, як і всюди, у Франції є незадоволені цим законом, а точніше, переліком правил примусової дисциплінації людей", - пояснив Шкіль.



Політик додав, що головною метою влади у Франції є зменшення соціального скупчення людей, тому і вводяться санітарні перепустки. За його словами, найбільше нехтують протиепідеміологічними правилами молоді люди. Але, як зауважив Шкіль, обмеження, запроваджені владою у Франції, дають результат.



"Так, карантинні обмеження багатьом людям у Франції не подобаються, але такі дії дають результат. І всі ці протести людей на вулиці все більше стають політизовані. Оскільки вже розпочинається передвиборча програма, а весною Францію чекають вибори. Хоча і всі ці протести відбуваються в межах дозволеного", - сказав Шкіль



Політик зауважив, що у Франції дуже добре спрацювала пропозиція влади вакцинуватись або змінювати роботу на дистанційний вид діяльності. За його словами, саме після такого нововведення кількість людей, які відмовились вакцинуватись, значно зменшилась.

Нагадаємо, 5 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у Франції планують вводити третю дозу вакцини від COVID-19 вразливим групам населення.

8 серпня французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран в інтерв'ю газеті Le Parisien повідомив, що 9 серпня 2021 року у Франції набуває чинності розширене використання електронних "санітарних пропусків".