Відзавтра у громадські місця та транспорт Франції пускатимуть тільки з COVID-паспортами
З понеділка, 9 серпня 2021 року, у Франції набуває чинності розширене використання електронних "санітарних пропусків"
Про це повідомив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран в інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому в неділю, 8 серпня, передає Еспресо.TV.
Згенерований особливим додатком QR-код у смартфонах французів вимагатиметься для відвідування торгових центрів і великих магазинів, барів і ресторанів, лікування в лікарнях (за винятком термінової медичної допомоги) та користування міжміським громадським транспортом.
"Отримати "санітарний пропуск" з QR-кодом можна за умови проходження повної схеми вакцинації або після здачі ПЛР чи антигенного тесту, а також за наявності довідки про нещодавно перенесену коронавірусну хворобу", - пояснює RFI.
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Ще з кінця липня QR-код потрібен для відвідування місць проведення заходів культури і дозвілля - музеїв, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортзалів і стадіонів і інших місць відпочинку.
А з 30 серпня "санітарний пропуск" повинен стати обов'язковим для співробітників і волонтерів в установах, що працюють з широкою публікою. При цьому місцеві префектуру наділяється повноваженнями щодо введення обов'язкового носіння масок на локальному рівні.
Нові заходи, на думку французької влади, повинні дозволити уникнути оголошення нових локдаунов і комендантського часу.
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