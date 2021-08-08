Відзавтра у громадські місця та транспорт Франції пускатимуть тільки з COVID-паспортами

Про це повідомив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран в інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому в неділю, 8 серпня, передає Еспресо.TV.



Згенерований особливим додатком QR-код у смартфонах французів вимагатиметься для відвідування торгових центрів і великих магазинів, барів і ресторанів, лікування в лікарнях (за винятком термінової медичної допомоги) та користування міжміським громадським транспортом.



"Отримати "санітарний пропуск" з QR-кодом можна за умови проходження повної схеми вакцинації або після здачі ПЛР чи антигенного тесту, а також за наявності довідки про нещодавно перенесену коронавірусну хворобу", - пояснює RFI.



Читайте також: Для концертів, кінотеатрів, ресторанів. Стало відомо, коли в Україні впровадять внутрішні COVID-сертифікати



Ще з кінця липня QR-код потрібен для відвідування місць проведення заходів культури і дозвілля - музеїв, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортзалів і стадіонів і інших місць відпочинку.



А з 30 серпня "санітарний пропуск" повинен стати обов'язковим для співробітників і волонтерів в установах, що працюють з широкою публікою. При цьому місцеві префектуру наділяється повноваженнями щодо введення обов'язкового носіння масок на локальному рівні.



Нові заходи, на думку французької влади, повинні дозволити уникнути оголошення нових локдаунов і комендантського часу.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb