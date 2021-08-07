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Для концертів, кінотеатрів, ресторанів. Стало відомо, коли в Україні впровадять внутрішні COVID-сертифікати

7 серпня, 2021 субота
19:30
Вакцинація

Український внутрішній сертифікат для повністю щеплених від коронавірусу почне офіційно діяти з середини вересня 2021 року. Також його дія розповсюджуватиметься на осіб з негативним тестом

Про це сьогодні, 7 серпня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, розповідає Еспресо.TV.

"Зараз Міністерством цифрової трансформації відбувається розробка. Зараз вже розроблено міжнародний COVID-сертифікат. І також завершується розробка українського внутрішнього сертифікату, який потенційно може бути використаний для доступу, наприклад, на публічні заходи або для відвідування ресторанів або кінотеатрів у випадку, якщо така людина буде провакцинована або протестована", - сказав Кузін в програмі "Суботнє інтерв'ю" Української служби Радіо Свобода.

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Ним було наведено й конкретний термін, з якого почне діяти згадана розробка.

"Скоріш за все, що ми це будемо переглядати ближче до середини вересня, коли ми вже будемо намагатися впровадити диференційовані підходи", - наголосив головний санлікар.

Нагадаємо, внутрішні COVID-сертифікати генеруватимуться встановленим у смартфони громадян України додатком "Дія".


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щеплення
Коронавірус
сертифікати
санітарний лікар
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