У Франції спікером Національної асамблеї вперше стала жінка
Нижня палата парламенту Франції вперше в історії обрала на посаду спікера жінку – нею стала 51-річна Яель Браун-Піве
Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на AFP.
"У цьому півциклі, де історія писалася так багато разів, разом ми щойно відкрили новий розділ. Розділ у великій книзі нашого парламентського життя. Розділ із великої книги про рівність між жінками та чоловіками. Спасибі!" – написала Браун-Піве у твітері.
Новобрана спікерка Національної асамблеї Франції – юристка-криміналістка за фахом. Раніше вона працювала спершу в Парижі, а потім – на Тайвані та в Японії.
До 2016 року вона підтримувала соціалістів, після чого приєдналася до партії Емманюеля Макрона "Відродження", яка тоді мала назву "На марші".
З 2017 року Яель Браун-Піве очолювала комітет з питань законів Національної асамблеї. А у 2018 році вперше висунулась на посаду спікерки, але потім зняла кандидатуру на користь наближеного до Макрона Рішара Феррана.
До Браун-Піве з 1956 року Національну асамблею Франції очолювали 14 чоловіків підряд.
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