Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на AFP.

"У цьому півциклі, де історія писалася так багато разів, разом ми щойно відкрили новий розділ. Розділ у великій книзі нашого парламентського життя. Розділ із великої книги про рівність між жінками та чоловіками. Спасибі!" – написала Браун-Піве у твітері.

Dans cet Hémicycle où l'histoire s'est tant de fois écrite, nous venons ensemble d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre du grand livre de notre vie parlementaire. Un chapitre du grand livre de l’égalité entre les femmes et les hommes. Merci !#DirectAN pic.twitter.com/MWyU7eWdh8 — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) June 28, 2022

Новобрана спікерка Національної асамблеї Франції – юристка-криміналістка за фахом. Раніше вона працювала спершу в Парижі, а потім – на Тайвані та в Японії.

До 2016 року вона підтримувала соціалістів, після чого приєдналася до партії Емманюеля Макрона "Відродження", яка тоді мала назву "На марші".

З 2017 року Яель Браун-Піве очолювала комітет з питань законів Національної асамблеї. А у 2018 році вперше висунулась на посаду спікерки, але потім зняла кандидатуру на користь наближеного до Макрона Рішара Феррана.

До Браун-Піве з 1956 року Національну асамблею Франції очолювали 14 чоловіків підряд.

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