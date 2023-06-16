Про це повідомила у Facebook Любов Якимчук.

За її словами, про це оголосили 15 червня на фінальній презетації книжки в Парижі.

"Книжка буде начитана в повному обсязі французькою, але також звучатимуть кілька віршів українською моїм голосом", – написала Якимчук.

Нині письменниця завершує тритижневий літературний тур.

Довідка: Любов Якимчук — українська письменниця, сценаристка і культурна менеджерка, що родом із Первомайська Луганської області. Авторка збірки "Абрикоси Донбасу", співавторка сценарію документального фільму "Будинок "Слово".

Катрін Денев – французька акторка. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю з нашивкою на сорочці у вигляді синьо-жовтого прапора. 14 березня 2023 року на знак солідарності з Україною в ефірі каналу TV5 Monde зачитала вірш "Надія" Лесі Українки у перекладі французькою. 16 травня вона знову виступила з цим віршем на офіційній церемонії відкриття Каннського кінофестивалю.