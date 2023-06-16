У Франції вийде аудіокнижка української письменниці Л. Якимчук "Абрикоси Донбасу", її начитає Катрін Денев
Французьке видавництво Editions des Femmes видасть аудіокнижку української письменниці Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу". Її начитає акторка Катрін Денев
Про це повідомила у Facebook Любов Якимчук.
За її словами, про це оголосили 15 червня на фінальній презетації книжки в Парижі.
"Книжка буде начитана в повному обсязі французькою, але також звучатимуть кілька віршів українською моїм голосом", – написала Якимчук.
Нині письменниця завершує тритижневий літературний тур.
Довідка: Любов Якимчук — українська письменниця, сценаристка і культурна менеджерка, що родом із Первомайська Луганської області. Авторка збірки "Абрикоси Донбасу", співавторка сценарію документального фільму "Будинок "Слово".
Катрін Денев – французька акторка. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю з нашивкою на сорочці у вигляді синьо-жовтого прапора. 14 березня 2023 року на знак солідарності з Україною в ефірі каналу TV5 Monde зачитала вірш "Надія" Лесі Українки у перекладі французькою. 16 травня вона знову виступила з цим віршем на офіційній церемонії відкриття Каннського кінофестивалю.
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