На відкритті 76-го Каннського кінофестивалю Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки

Про це повідомляється на facebook-сторінці фестивалю.

Кіноакторка Катрін Денев під час церемонії відкриття зачитала вірш Лесі Українки "Надія".

Відео виступу акторки поширили в соцмережах.

76-й Міжнародний Каннський кінофестиваль розпочався сьогодні, 16 травня, і триватиме до 27 травня.

В основному конкурсі фестивалю цьогоріч представлена 21 картина. Стартує фестиваль з історичної драми французького режисера Майвенн "Фаворитка" ("Жанна дю Баррі"). Головні ролі в ній виконали Джонні Депп, Майвенн, Луї Гаррель, П'єр Рішар і Ноемі Львовскі. У центрі сюжету фільму – стосунки французького короля Людовика XV із фавориткою Жанною дю Баррі.

У програмі кінофестивалю – дві стрічки про Україну: документальний фільм польського режисера Мачека Хамели "Звідки куди" та українсько-польська короткометражка Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра "Як це було".

Цьогоріч Канни поставлять власний рекорд за кількістю представлених фільмів, які режисували жінки. Раніше кінофестиваль зазнавав критики через нерівноправну представленість фільмів щодо режисури жінок.

Довідка. Міжнародний Каннський кінофестиваль проводять наприкінці травня у французькому місті Канни. У конкурсі змагаються повнометражні та короткометражні художні фільми, зняті протягом 12 місяців до початку кінофестивалю, що не демонструвалися за межами країни та не брали участі в інших конкурсних кінофестивалях.

Перший Каннський фестиваль мав відбутися 1 вересня 1939 року. Але через початок Другої світової війни відклали на 7 років, тож фестиваль стартував 20 вересня 1946-го.

У 1948 та 1950 роках фестиваль не проводився через фінансові проблеми. Сучасного масштабу кіноогляд набув після 1951 року. З 1952 року проходить щорічно в травні.

У 2020 році 73-й Каннський фестиваль через пандемію коронавірусу перенесли з травня на липень, а згодом організатори повідомили, що в оригінальному форматі він не відбудеться. Фільми, які мали потрапити до програм огляду, показали на осінніх кінофестивалях у Торонто, Сан-Себастьяні, Ангулемі, Венеції, Нью-Йорку, Девілі, Пусані та Ліоні.

2021 року через тривалу пандемію кіноогляд також було перенесено з травня на липень.