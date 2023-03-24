У футболі змінять правила щодо пенальті
Міжнародна рада футбольних асоціацій оприлюднила перелік змін у правилах футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної ради футбольних асоціацій.
Тепер під час пенальті воротарям буде заборонено демонструвати неповагу та відволікати суперника від удару в нечесний спосіб.
Також рефері враховуватиме час витрачений на святкування голів, коли прийматиме рішення, скільки компенсувати хвилин.
Рішення набудуть чинності 1 липня.
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