У футболі змінять правила щодо пенальті

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної ради футбольних асоціацій.

Тепер під час пенальті воротарям буде заборонено демонструвати неповагу та відволікати суперника від удару в нечесний спосіб.

Також рефері враховуватиме час витрачений на святкування голів, коли прийматиме рішення, скільки компенсувати хвилин.

Рішення набудуть чинності 1 липня.