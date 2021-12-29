У Ф'юрі несподівано змінився суперник по чемпіонському бою

Про це заявив промоутер важковаговика Боб Арум у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За його словами поєдинок Тайсона Ф'юрі проти обов'язкового претендента на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) британця Ділліана Вайта зараз провести неможливо через те, що він судиться з організацією, тому для чемпіона світу шукають іншого суперника.

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"Ми розглядаємо Енді Руїса як можливого кандидата, він зараз доступний. Крім того, Тайсон може зустрітися з цим великим фінським хлопцем Хеленіусом. Це два головних претенденти. Я думаю, що якщо це буде Хеленіус, то бій відбудеться у Великій Британії, а якщо Руїс, то поєдинок ми проведемо в Лас-Вегасі", - сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Ділліан Вайт раніше подав до суду на WBC із вимогою надати йому статус обов'язкового претендента на титул. Рада це зробила, однак справа досі перебуває на розгляді у суді, де ще не пройшла всі інстанції.

