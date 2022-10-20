У Геленджику в школі без попередження росгвардія провела "антитерористичні" навчання з захопленням заручників та стрільбою
У місті Геленджик Краснодарського краю РФ росгвардія без попередження влаштувала максимально наближені до реальності навчання, пояснивши це тим, що діти мають навчитись правильно реагувати
Про це пишуть місцеві видання.
Вранці 19 жовтня люди в масках прорвалися до класів школи №1, стріляли в стелю над учителями та дітьми, загрожували зброєю. Перед будинком школи лунала оглушлива стрілянина.
Виявилося, що це вчення Росгвардії та місцевої антитерористичної комісії, про які нікого в школі не попередили. Просто влада міста захотіла, щоб ситуація була максимально наближена до бойової.
Коли вчителі, школярі та їхні батьки відійшли від шоку, у коментарях соцмереж мера Геленджика почалися реальні бойові дії. Батьки захотіли дізнатися, якому дивакові в адміністрації спала на думку така мудра думка. З'ясувалося, що навчання санкціонували у муніципальній антитерористичній комісії. А школу, виявляється, попереджали за пів години, що розпочнеться лише "евакуація".
В управлінні освіти Геленджика на запитання батьків, хто за це відповідатиме, відповіли, що "все мало бути спонтанно, щоб діти навчилися поводитися в таких ситуаціях. Чи ви хочете, щоб вашу дитину застрелили?".
На місцевому телеканалі навіть показали ролик із навчань. Щоправда, після скандалу його вилучили.
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