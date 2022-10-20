Про це пишуть місцеві видання.

Вранці 19 жовтня люди в масках прорвалися до класів школи №1, стріляли в стелю над учителями та дітьми, загрожували зброєю. Перед будинком школи лунала оглушлива стрілянина.

Виявилося, що це вчення Росгвардії та місцевої антитерористичної комісії, про які нікого в школі не попередили. Просто влада міста захотіла, щоб ситуація була максимально наближена до бойової.

Коли вчителі, школярі та їхні батьки відійшли від шоку, у коментарях соцмереж мера Геленджика почалися реальні бойові дії. Батьки захотіли дізнатися, якому дивакові в адміністрації спала на думку така мудра думка. З'ясувалося, що навчання санкціонували у муніципальній антитерористичній комісії. А школу, виявляється, попереджали за пів години, що розпочнеться лише "евакуація".

В управлінні освіти Геленджика на запитання батьків, хто за це відповідатиме, відповіли, що "все мало бути спонтанно, щоб діти навчилися поводитися в таких ситуаціях. Чи ви хочете, щоб вашу дитину застрелили?".

На місцевому телеканалі навіть показали ролик із навчань. Щоправда, після скандалу його вилучили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb