У Голодоморі винні ті, хто думав "какая разніца" і "хватіт стрєлять", - Андрій Білецький

На це звертає увагу голова політичної партії "Національний корпус", засновник і перший коандир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький, передає Еспресо.TV.



"На початку 1920-х років в Україні більша частина суспільства стала на позицію "какая разніца" і "хватіт стрєлять" - населення перестало масово підтримувати українських повстанських отаманів і Армію УНР. Чимало українців змирилися з російською окупацією під вивіскою УСРР, проковтнули московський гачок під назвою "Нова економічна політика". Наслідком стало роззброєння населення, потім розкуркулення, а потім масовий штучний голод 1932-1933 років", - наголошує Білецький на своєму ТГ-каналі.



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При цьому, каже політик, за аполітичнисть батьків довелося платити дітям.



"Тоді загинуло в УРСР 7 мільйонів українців, а в українській Кубані та Поволжі - ще 3 млн. З них 1,6 млн - це діти, які понесли страшну плату за аполітичність або проросійськість своїх батьків", - підсумовує Андрій Білецький.





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