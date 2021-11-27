У Голодоморі винні ті, хто думав "какая разніца" і "хватіт стрєлять", - Андрій Білецький
Чергові роковини Голодомору 1932-1933 змушують задуматися про ціну політичної позиції "какая разніца"
На це звертає увагу голова політичної партії "Національний корпус", засновник і перший коандир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький, передає Еспресо.TV.
"На початку 1920-х років в Україні більша частина суспільства стала на позицію "какая разніца" і "хватіт стрєлять" - населення перестало масово підтримувати українських повстанських отаманів і Армію УНР. Чимало українців змирилися з російською окупацією під вивіскою УСРР, проковтнули московський гачок під назвою "Нова економічна політика". Наслідком стало роззброєння населення, потім розкуркулення, а потім масовий штучний голод 1932-1933 років", - наголошує Білецький на своєму ТГ-каналі.
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При цьому, каже політик, за аполітичнисть батьків довелося платити дітям.
"Тоді загинуло в УРСР 7 мільйонів українців, а в українській Кубані та Поволжі - ще 3 млн. З них 1,6 млн - це діти, які понесли страшну плату за аполітичність або проросійськість своїх батьків", - підсумовує Андрій Білецький.
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