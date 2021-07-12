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У "Голосі" заявили, що звільнили Железняка з посади голови фракції, він спростовує

12 липня, 2021 понедiлок
19:40
Суспільство Ярослав Железняк

Фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. У свою чергу він спростовує це

Про це повідомляють нардепки Ольга Стефанишина та Олександра Устінова.

“Железняк давай да свіданья або в Голосі змінили голову фракції. Фракція політичної фракції Голос на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції”, - написала Устінова.

Вона зазначила, що за таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

“Я представляю позицію найбільшої партійної організації, яка вимагає звільнення керівника фракції та партії, - говорить Ярослав Рущишин, народний депутат та один з лідерів Голосу у Львові. - Саме тому нами було ухвалено рішення про звільнення голови фракції, адже це те, що ми повинні зробити, щоб перезапустити роботу Голосу, яка останні пів року була заблокована”.
 

У свою чергу, сам Железняк наголошує, що “заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності”.

“З подивом дізнався, що колеги з так званої “Справедливості” щось там собі вигадали та заявляють про кадрові зміни у фракції “Голос”. Нагадаю, що згідно положення про фракцію “Голос”, таке рішення приймається 14 голосами. Навіть якщо б таке рішення було (спойлер: не було ). Погано, що ніхто Регламент та Положення про фракцію так і не прочитав”, - написав він.

 

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Голос
Ярослав Железняк
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