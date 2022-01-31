У Голосіївському районі Києва сталася потрійна ДТП, є постраждалі
Масштабна аварія сталася у Голосіївському районі столиці на Столичному шосе, перед поворотом на проспект Науки. Постраждалу госпіталізували
Про це передають Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, зі слів водія MAN, він рухався у середній смузі як раптом у задню частину вантажівки влетіла Mazda 3, яку відкинув Volkswagen Transporter.
Попередньо, в аварії постраждала пасажирка Mazda. Її із забоєм грудної клітини госпіталізували.
На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група, які і з'ясують подробиці ДТП.
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