У Голосіївському районі Києва сталася потрійна ДТП, є постраждалі

Про це передають Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, зі слів водія MAN, він рухався у середній смузі як раптом у задню частину вантажівки влетіла Mazda 3, яку відкинув Volkswagen Transporter.





Попередньо, в аварії постраждала пасажирка Mazda. Її із забоєм грудної клітини госпіталізували.





На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група, які і з'ясують подробиці ДТП.









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