У Голосіївському районі Києва у покинутому будинку сталася пожежа, є загиблий
На Голосіївському проспекті, 116-А, сталася пожежа у покинутому будинку. У результаті інциденту загинув чоловік
Про це передають Вартові.Еспресо.
При гасінні вогню у покинутому будинку пожежники виявили обгоріле тіло чоловіка.
Наразі встановлюється особисті дані загиблого. На місці події проводяться слідчі дії.
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