У Гомелі до 7 діб арешту засудили волонтерку, яка допомагала організувати свято для українських дітей

Про це повідомляє Радыё Свабода.

У Гомелі в понеділок, 27 червня, мало відбутися свято для українських дітей, які приїхали в Білорусь, тікаючи від війни. Ідею подала дівчинка Аліса з Донецька, якій 27 червня виповнилося 9 років. Вона хотіла продати паперових "голубів миру" й у такий спосіб зібрати гроші на подарунок. Місцеві волонтери натомість вирішили організувати відпочинок для українських дітей, які вимушено проживають у Гомелі. Свято отримало назву "День іменин", у програмі були заплановані ігри, конкурси, сувеніри та подарунки. Обов’язковою умовою було взяти з собою "голуба миру" або виготовити його разом під час зустрічі.

Проте учасників заходу, які зібралися в парку палацу Румянцевих і Паскевичів, розігнала міліція.

У провладних Telegram-каналах заявили, мовляв, міліція втрутилася у святкування, оскільки побоювалася "провокацій і політичних гасел", а його учасники не подали заявку до міськвиконкому на масовий захід.

29 червня одну з організаторів свята, Аллу Кароленко, було затримано. А сьогодні, 30 червня, стало відомо, що її засудили до 7 діб арешту. За якою статтею звинуватили волонтерку – невідомо.

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