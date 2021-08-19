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У горах Гренландії вперше зафіксували дощ

19 серпня, 2021 четвер
23:05
Світ Тала вода тече по льодовиковому щиту Гренландії

У льодовиках Гренландії втретє за десятиріччя температура піднялась вище нуля - це спричинило перший задокументований дощ з моменту постійних спостережень у 1950 році

Про це пише CNN.

Температура на льодовику в Гренландії у вихідні піднялася вище нуля втретє за декаду. Тепле повітря спричинило екстремальний дощ:  7 млрд тонн води впали на крижану поверхню.

За даними Національного центру даних про сніг та ожеледицю США, це найсильніші опади на льодовому покриві з початку ведення обліку в 1950 році, а кількість втраченої маси льоду в неділю в сім разів перевищила норму для цієї пори року.

Тед Скамбос, старший науковий співробітник Національного центру даних про сніг та ожеледицю Університету Колорадо, сказав, що це свідчення того, що Гренландія швидко потеплішає.

"Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття чи два в умовах клімату, що змінюється. Це безпрецедентно", - прокоментував він.

Summit - наукова станція американців - розташована у найвищій точці льодового щиту Гренландії. Там вчені можуть спостерігати за арктичною погодою та змінами льодового покриву.

Станції працює цілий рік, щоб спостерігати за екстремальними змінами з 1989 року. Більшість недільних дощів випали від південно-східного узбережжя Гренландії до станції Summit.

Дженніфер Мерсер, офіцер програми Бюро полярних програм Національного наукового фонду, заявила, що через дощову погоду операції на станції Summit доведеться переглянути: "Це означає, що нам потрібно враховувати погодні умови, з якими ми не стикались протягом сторії досліджень", - сказала вона CNN.

"Зростання погодних явищ, включаючи танення, сильний вітер і тепер дощ, протягом останніх 10 років відбувалося поза межами того, що вважається нормальним", - додала Мерсер. 

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глобальне потепління
Гренландія
дощ
зміни клімату
льодовики
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