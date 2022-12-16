У готелі в Берліні луснув один з найбільших у світі акваріумів, двоє людей отримали поранення

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Уранці в п'ятницю, 16 грудня, у фоє готелю Radisson Blu у комплексі будівель біля площі Александерплац у Берліні луснув один із найбільших у світі акваріумів – AquaDom місткістю мільйон літрів.

Вода вилилася на вулицю разом з елементами фасаду готелю, розташованого в цьому комплексі. Персонал і постояльців закладу евакуювали.

Двох людей поранило уламками, їх доправили в медустанови, повідомили в поліції.

За попередніми даними, ознак цілеспрямованої атаки не виявлено, причину інциденту встановлюють. До подолання наслідків залучили близько сотні рятувальників. Рух вулицею біля готелю довелося перекривати через затоплення.

Збитки, завдані будівлі, встановлюють. За попередніми оцінками екстрених служб, шкоди зазнав перший поверх готелю, також вода потрапила в підвали.

В акваріумі був розміщений кораловий риф, де мешкало близько 1500 тропічних рибок.

Як додає BBC, акваріум модернізували два роки тому, всередині зробили ліфт із прозорими стінками для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламували як такі, що мають вид на нього. AquaDom заввишки 16 метрів і діаметром 11,5 метра відкрили у грудні 2003 року, він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі окремий циліндричний акваріум. На момент будівництва коштував близько 12,8 млн євро.