У Греції на знак протесту через наслідки пандемії закрились кав'ярні та ресторани

Про це повідомляє Associated Press.



В Афінах, Салоніках та інших містах закрилися ресторани, таверни та кав'ярні.



Власники закладів страйкують і вимагають від держави виплатити фінансову допомогу для підтримки бізнесу, який постраждав через наслідки пандемії коронавірусу.



У центрі Афін між мітингувальниками та поліцією, яка намагалася їх зупинити, виникли сутички. На півночі країни у Салоніках протестувальники поставили порожню труну біля будівлі уряду, а в третьому за величиною місті Патри люди вийшли на марш із чорними кульками.



Лідер найбільшої в Греції асоціації малого бізнесу Гіоргос Каватас заявив, що підприємці вимагають податкових пільг та субсидій на оренду від уряду.



Греція наразі страждає від найвищих показників захворюваності на COVID-19 за весь час пандемії та найбільшої смертності за останні шість місяців. Уряд відновив обмеження, які розповсюджується приблизно на третину населення держави, яке все ще не вакцинувалося.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb