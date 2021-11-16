У Греції на знак протесту через наслідки пандемії закрились кав'ярні та ресторани
У вівторок 16 листопада у різних грецьких містах закрилися заклади громадського харчування на знак протесту власників, які не отримали фінансову допомогу внаслідок збитків, яких завдав COVID-19
Про це повідомляє Associated Press.
В Афінах, Салоніках та інших містах закрилися ресторани, таверни та кав'ярні.
Власники закладів страйкують і вимагають від держави виплатити фінансову допомогу для підтримки бізнесу, який постраждав через наслідки пандемії коронавірусу.
У центрі Афін між мітингувальниками та поліцією, яка намагалася їх зупинити, виникли сутички. На півночі країни у Салоніках протестувальники поставили порожню труну біля будівлі уряду, а в третьому за величиною місті Патри люди вийшли на марш із чорними кульками.
Лідер найбільшої в Греції асоціації малого бізнесу Гіоргос Каватас заявив, що підприємці вимагають податкових пільг та субсидій на оренду від уряду.
Греція наразі страждає від найвищих показників захворюваності на COVID-19 за весь час пандемії та найбільшої смертності за останні шість місяців. Уряд відновив обмеження, які розповсюджується приблизно на третину населення держави, яке все ще не вакцинувалося.
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