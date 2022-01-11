У Греції представникам ЛГБТК+ дозволили бути донорами крові

Про це повідомляє Ekathimerini.



Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс підписав указ щодо нової форми, яку заповняють потенційні донори крові. Відтепер у новій формі не буде пункту, яка забороняє жертвувати кров чоловікам, у яких були одностатеві сексуальні стосунки.

Зазначається, що багато країн запровадили контроль за донорами крові після епідемії ВІЛу й СНІДу наприкінці минулого століття. У Греції відповідна заборона набрала чинності ще у 1977 році.

Крім того, обмеження й надалі діє у Ірані, Китаї та Туреччині.