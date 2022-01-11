У Греції представникам ЛГБТК+ дозволили бути донорами крові
У Греції дозволили бути донорами крові представникам ЛГБТК+ після заборони протягом більше ніж 40 років
Про це повідомляє Ekathimerini.
Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс підписав указ щодо нової форми, яку заповняють потенційні донори крові. Відтепер у новій формі не буде пункту, яка забороняє жертвувати кров чоловікам, у яких були одностатеві сексуальні стосунки.
Зазначається, що багато країн запровадили контроль за донорами крові після епідемії ВІЛу й СНІДу наприкінці минулого століття. У Греції відповідна заборона набрала чинності ще у 1977 році.
Крім того, обмеження й надалі діє у Ірані, Китаї та Туреччині.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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