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Головна Кримінал У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони

У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони

15 листопада, 2023 середа
15:22
Кримінал наручники

У понеділок, 13 листопада, у грецьких Афінах компетентні органи затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами Міністерства оборони у розмірі 43 млн грн

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. У той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

Так, 12 липня 2022 року фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою.

Згодом, 6 листопада 2023 року прокурори направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт вказаної особи. Також в рамках співпраці з Інтерполом направили запит на публікацію Червоного оповіщення.

У результаті підозрюваного затримали, а рішенням Апеляційного суду Афін застосували тимчасовий арешт. Наразі готуються необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи Україні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні колишньому нардепу і забудовнику Максиму Микитасю інкримінували заволодіння 307 мільйонами гривень з Міноборони під час спорудження складів у 2018 році.
Україна
Греція
Міністерство оборони
Офіс генпрокурора
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