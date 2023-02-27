У грі Microsoft Flight Simulator з'явилась українська "Мрія": кошти спрямують на відновлення літака, знищеного росіянами
У грі Microsoft Flight Simulator створили доповнення з українською "Мрією", яке дозволяє спробувати себе в ролі пілота
Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
"Компанія випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії "Мрії". Це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора", -
Також зазначається, що кошти від продажу доповнення "Мрія" підуть на відновлення Ан-225 "Мрія", який знищили російські окупанти.
Гра доступна для Xbox, PC та у Steam
"Дякуємо компанії Microsoft, що підтримали ініціативу команд Мінцифри та підприємства "АНТОНОВ". Це черговий крок до відродження української "Мрії" та післявоєнної відбудови", - додається у дописі.
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